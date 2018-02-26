По липовым сметам ушло 400 млн рублей

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«Фигуранты уголовного дела причастны к хищениям путем растраты денежных средств ФГУП “ГУ СДА при Спецстрое России” и ФГУП “ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России” под видом исполнения договоров, заключенных указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома Восточный, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн руб.», — сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого подследственным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160, ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация и пособничество растрате; растрата; легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем).

По версии следствия, в период с июня 2012 по декабрь 2013 года и. о. начальника ФГУПа Вячеслав Фаткуллин, «действуя совместно» с начальником ФАУ Евгением Ермолаевым и гендиректором ООО «ЦНИИМЦЕН» Ольгой Зугаевой, растратил 124,9 млн руб. «под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома Восточный и его оплаты». Похищенные средства были легализованы Зугаевой путем перечисления на счета фирм-однодневок.

Согласно материалам дела, с сентября 2013 года по июль 2014 года и.о. начальника ФГУПа «Дальспецстрой» Захаров, Ермолаев, гендиректор ООО «Госнорматив» Сергей Поливанов и внештатный эксперт Зугаева растратили более 280 млн руб. под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома Восточный. Деньги также были выведены на счета подставных фирм.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн руб.», — уточнили в СКР.

Как сообщал «Ъ», Евгений Ермолаев был арестован в апреле 2015 года. С поста главы ФЦЦС он ушел в декабре 2014 года, возглавив кафедру технологии, организации и управления строительством Московского государственного строительного университета. Руководство центра не раз становилось объектом жесткой критики. Начиная с 2010 года, предприниматели жаловались, в том числе президенту и премьеру, что господин Ермолаев и аффилированные с его семьей структуры фактически монополизировали сферу формирования индивидуальных и отраслевых смет, а также соответствующие информационные ресурсы. В 2014 году проверкой деятельности ФЦЦС занялись сразу ФАС, Счетная палата (СП) и Минстрой. В феврале 2015 года глава СП Татьяна Голикова сообщила, что в ФЦЦС «возникли предпосылки для возможного использования коррупционных механизмов». В самом центре, по мнению СП, даже не было необходимых ресурсов, но это не помешало ему выполнить заказ на разработку двух смет для «Росатома» и космодрома Восточный.