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13:57 (мск), источник: Nakanune.ru

В Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами

В Магнитогорске перевернулось маршрутное такси. Инцидент произошел возле остановки «14 участок», сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

В салоне помимо водителя находилось несколько пассажиров — все они получили легкие травмы: ушибы и ссадины.

Погибших в данной аварии нет. Есть версия, что маршрутка ехала на летней резине. Сейчас это установят правоохранители.

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