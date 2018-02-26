В Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами
В Магнитогорске перевернулось маршрутное такси. Инцидент произошел возле остановки «14 участок», сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.
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В Магнитогорске перевернулось маршрутное такси. Инцидент произошел возле остановки «14 участок», сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.
В салоне помимо водителя находилось несколько пассажиров — все они получили легкие травмы: ушибы и ссадины.
Погибших в данной аварии нет. Есть версия, что маршрутка ехала на летней резине. Сейчас это установят правоохранители.
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