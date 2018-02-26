В Воронеже спасли мужчину, замерзавшего в лесу микрорайона Шилово
Пострадавшего госпитализировали.
Пострадавшего госпитализировали.
В субботу, 24 февраля, в 16:29 в единую диспетчерскую службу поступил срочный вызов от мужчины. Он заявил, что лежит в лесу и у него переохлаждение.
Информацию передали в скорую помощь. Медики приехали по указанному адресу, но пострадавшего не нашли. Тогда на место выехали оперативники и спасатели. Ситуация была тяжелая — ведь в последние дни в городе стояли морозы до …-20 градусов.
«Спасателям удалось найти пострадавшего в тяжелом состоянии в лесу — в 400 метрах от улицы Острогожской», — рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Воронежа.
46-летнего горожанина с общим переохлаждением срочно госпитализировали в БСМП № 1.
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