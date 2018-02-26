Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самарской области

По словам молодого человека, самодельное взрывное устройство он планировал взорвать в людном месте в одном из городов Самарской области.

Напомним, на 19-летнего Дмитрия Б. вышли сотрудники УФСБ по Самарской области. Он был задержан 12 февраля.

При обысках были изъяты детонатор, пластиковая банка с металлическими шариками — поражающими элементами, тротил массой около 270 г, оружие, экстремистская литература, флаг Имарата Кавказ и шеврон ИГИЛ (запрещенная в России организация).