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14:17 (мск), источник: Volga News

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самарской области

Житель Чапаевска Дмитрий Б., у которого правоохранители нашли взрывчатку, готовил теракт. Об этом он написал в явке с повинной, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам молодого человека, самодельное взрывное устройство он планировал взорвать в людном месте в одном из городов Самарской области.

Напомним, на 19-летнего Дмитрия Б. вышли сотрудники УФСБ по Самарской области. Он был задержан 12 февраля.

При обысках были изъяты детонатор, пластиковая банка с металлическими шариками — поражающими элементами, тротил массой около 270 г, оружие, экстремистская литература, флаг Имарата Кавказ и шеврон ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Первоначально в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к изготовлению взрывного устройства). Позднее было возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта).

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