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14:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Три человека скончались при пожаре в четырехэтажке на севере Волгограда

Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги горения.

Три волгоградца скончались в результате пожара в четырехэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда днем 26 февраля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании на улице Кузнецова в 12:00. В одной из квартир на первом этаже загорелись домашние вещи на площади около 25 квадратных метров. Прибывшие расчёты 2-ой пожарно-спасательной части эвакуировали жителей верхних этажей дома. «В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов горения», — заявили в региональном ГУ МЧС.

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