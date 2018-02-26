Три человека скончались при пожаре в четырехэтажке на севере Волгограда

Три волгоградца скончались в результате пожара в четырехэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда днем 26 февраля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании на улице Кузнецова в 12:00. В одной из квартир на первом этаже загорелись домашние вещи на площади около 25 квадратных метров. Прибывшие расчёты 2-ой пожарно-спасательной части эвакуировали жителей верхних этажей дома. «В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов горения», — заявили в региональном ГУ МЧС.