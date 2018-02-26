Три человека скончались при пожаре в четырехэтажке на севере Волгограда
Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги горения.
Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги горения.
Три волгоградца скончались в результате пожара в четырехэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда днем 26 февраля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер
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