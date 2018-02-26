В Черняховске при погрузке перевернулась боевая машина
В Черняховске при погрузке перевернулось артиллерийское самоходное устройство. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В Черняховске при погрузке перевернулось артиллерийское самоходное устройство. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Инцидент произошёл в понедельник, 26 февраля. Самоходка упала при попытке въехать на платформу для транспортировки.
Свидетели происшествия предоставили фотографию перевёрнутого устройства.
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