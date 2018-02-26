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14:46 (мск), источник: КрымPress

В ДТП трагически погиб глава Федерации синкёкусинкай Крыма Андрей Стратейчук

В ДТП трагически погиб глава Федерации синкёкусинкай Крыма Андрей Стратейчук.

Евпаторийскому спортсмену, тренеру был всего 41 год.

В 2017 году Андрей Стратейчук организовал в Евпатории секцию адаптивного карате, в которой тренировал людей, в том числе детей, с ограниченными физическими возможностями. Изначально занятия задумывались как реабилитация. Поскольку синкёкусинкай для Крыма — вид спорта новый и методики его преподавания нет, вместе с коллегами из евпаторийского Клуба адаптивной физкультуры и спорта Андрей Петрович разработал необходимые методические рекомендации, — отметили близкие покойного.

Как сообщает КИА, Стратейчук занимался тренерской деятельностью с середины 90-х годов прошлого века. До начала занятий восточными единоборствами увлекался боксом и борьбой. Кёкусинкай (яп. «общество высшей истины»), или кёкусин (яп. «высшая истина»), — стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Считается одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате.

Нелепая случайность, авария оборвала жизнь увлеченного человека, наставника. Речь идет о ДТП, случившемся накануне в Красногвардейском районе Крыма.

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