В Уфе участники ДТП устроили на дороге кулачные бои — видео
УФА, 26 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы, на улице Мустая Карима, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Очевидец поделился видеозаписью последствий аварии в группе bash.dtp.official в Instagram.
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