В Уфе участники ДТП устроили на дороге кулачные бои — видео

«Предыстория: водитель на BMW решил проскочить, но не успел. “Лада Гранта” помялась хорошо, ну, а дальше начался “бандитский Петербург”: подъехала “200-ка” и решили “наехать” на водителя отечественной машины», — написал в соцсети автор видео.