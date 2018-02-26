Опубликовано видео задержания «секс-инструкторов» из России в Таиланде‍

Среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.
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Нелегальный «секс-тренинг»
Сообщается, что все десять задержанных выступали на тренинге в качестве «преподавателей» соблазнения и сексуальной техники.
«Слушателей» тренинга отпустили после допроса. Они рассказали, что мастер-класс был платный, и каждый из них заплатил «секс-гуру» по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.
Источник в полиции Паттайи сообщил, что реклама тренинга на русском языке была размещена в Интернете, но это не помешало узнать, где будет проходить мероприятие.
По его словам, список задержанных полиция пока СМИ не обнародовала, так как идет следствие, но «гуру» Алекс Лесли «среди них точно есть».
В свою очередь, известный таиландский газетный и телевизионный обозреватель Нитипум Наваратна омтетил, что это было большим заблуждением считать, что никто в Таиланде не прочтет сайт Лесли на русском языке.
«У нас уже немало знатоков русского, даже в полиции», — сказал он.
По его мнению, реклама тренинга, который проходит в «мировой столице секса, Паттайе», для тайцев совершенно возмутительна.
«Прилагаются огромные усилия, чтобы изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, чем местом, куда приезжают развлекаться одинокие мужчины. А тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде!» —подчеркнул он.
В сентябре прошлого года СМИ уже писали о группе Алекса Лесли. Тогда по соцсетям Тайланда прошла волна возмущения, однако в тот момент никакой активности группы в Паттайе не наблюдалось, рассказал Наваратна.
«Сегодня уже начинается массовый перепост сообщений прессы о задержании Лесли в тайскоязычных социальных сетях, и к этим сообщениям “приклеивают” и сентябрьские статьи из газет “Кхао Сот” и “Тхаи Рат”, и более поздние публикации, а также ссылки на видеокотент сайта Алекса Лесли», — сообщил он.
По словам заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова, задержанных в Паттайе организаторов нелегального «секс-тренинга» Кириллова и Вашукевич, ждет суд и депортация из Таиланда.
По его словам, полиция неофициально сообщила о задержании россиян.
«Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства», — отметил дипломат.
Консул также передал слова полицейских, что задержанным предъявили обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях — тем, у кого они есть.
По таиландскому законодательству, задержанных могут временно освободить до суда под денежный залог, уточнил консул.
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