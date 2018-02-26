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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео задержания «секс-инструкторов» из России в Таиланде‍

Телеканал Nation опубликовал видео задержания российских участников «секс-тренинга» в курортной зоне Таиланда — Паттайе. Десятерых россиян обвиняют в нелегальном въезде в страну, нахождении там после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.

Среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

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Нелегальный «секс-тренинг»

Сообщается, что все десять задержанных выступали на тренинге в качестве «преподавателей» соблазнения и сексуальной техники.

«Слушателей» тренинга отпустили после допроса. Они рассказали, что мастер-класс был платный, и каждый из них заплатил «секс-гуру» по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.

Источник в полиции Паттайи сообщил, что реклама тренинга на русском языке была размещена в Интернете, но это не помешало узнать, где будет проходить мероприятие.

По его словам, список задержанных полиция пока СМИ не обнародовала, так как идет следствие, но «гуру» Алекс Лесли «среди них точно есть».

Знатоки русского языка

В свою очередь, известный таиландский газетный и телевизионный обозреватель Нитипум Наваратна омтетил, что это было большим заблуждением считать, что никто в Таиланде не прочтет сайт Лесли на русском языке.

«У нас уже немало знатоков русского, даже в полиции», — сказал он.

По его мнению, реклама тренинга, который проходит в «мировой столице секса, Паттайе», для тайцев совершенно возмутительна.

«Прилагаются огромные усилия, чтобы изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, чем местом, куда приезжают развлекаться одинокие мужчины. А тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде!» —подчеркнул он.

В сентябре прошлого года СМИ уже писали о группе Алекса Лесли. Тогда по соцсетям Тайланда прошла волна возмущения, однако в тот момент никакой активности группы в Паттайе не наблюдалось, рассказал Наваратна.

«Сегодня уже начинается массовый перепост сообщений прессы о задержании Лесли в тайскоязычных социальных сетях, и к этим сообщениям “приклеивают” и сентябрьские статьи из газет “Кхао Сот” и “Тхаи Рат”, и более поздние публикации, а также ссылки на видеокотент сайта Алекса Лесли», — сообщил он.

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Суд и депортация

По словам заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова, задержанных в Паттайе организаторов нелегального «секс-тренинга» Кириллова и Вашукевич, ждет суд и депортация из Таиланда.

По его словам, полиция неофициально сообщила о задержании россиян.

«Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства», — отметил дипломат.

Консул также передал слова полицейских, что задержанным предъявили обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях — тем, у кого они есть.

По таиландскому законодательству, задержанных могут временно освободить до суда под денежный залог, уточнил консул.

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