Трое жителей Кубани убили мужчину после ссоры из-за сломанных часов

Установлено, что 17 марта 2017 года все трое находились в гостях у дяди 22-летнего молодого человека на улице Западной в станице Северской. Гости распивали алкоголь вместе с хозяином дома, потом он ушел спать. Между гостями возник конфликт — один из них сломал наручные часы 22-летнему молодому человеку. Парень и его знакомые стали бить мужчину, после поместили его в багажник автомобиля и вывезли в поле, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пока 30-летний соучастник ждал в машине, остальные перенесли пострадавшего на 70 м от дороги. Там 23-летний парень нанес ему пять ударов ножом в грудь, а 22-летний — три ранения в шею. Чтобы скрыть убийство, злоумышленники забросали тело погибшего сухими листьями, после чего покинули место преступления.