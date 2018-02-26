Трое жителей Кубани убили мужчину после ссоры из-за сломанных часов
Завершено расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего жителя станицы Азовской.
Завершено расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего жителя станицы Азовской.
Установлено, что 17 марта 2017 года все трое находились в гостях у дяди 22-летнего молодого человека на улице Западной в станице Северской. Гости распивали алкоголь вместе с хозяином дома, потом он ушел спать. Между гостями возник конфликт — один из них сломал наручные часы 22-летнему молодому человеку. Парень и его знакомые стали бить мужчину, после поместили его в багажник автомобиля и вывезли в поле, сообщили
Пока 30-летний соучастник ждал в машине, остальные перенесли пострадавшего на 70 м от дороги. Там 23-летний парень нанес ему пять ударов ножом в грудь, а 22-летний — три ранения в шею. Чтобы скрыть убийство, злоумышленники забросали тело погибшего сухими листьями, после чего покинули место преступления.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью обвиняют 30-летнего мужчину, молодых людей 22 и 23 лет — в убийстве потерпевшего. Все они признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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