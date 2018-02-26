Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Спецзначки выдадут в метро Москвы беременным пассажиркам
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Любовь Толкалина и ее дочь похвастались впечатляющей растяжкой
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
СМИ Германии восхитились игрой российских хоккеистов
СМИ: в Германии критикуют обвинения Порошенко РФ
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
26 февраля, источник: Комсомольская правда

Неизвестный поджег дымовую шашку в торговом центре в Иркутске

Мужчину разыскивают сотрудники полиции.

Источник: Комсомольская правда

В одном из торговых центров Иркутска, расположенном в районе остановки «Южная», неизвестный переполошил персонал и посетителей. Погуляв по зданию, он вдруг поджог дымовую шашку. Об этом сразу же сообщили стражам порядка, но мужчина успел сбежать. Момент, как он бросает шашку, попал на записи камер видеонаблюдения.

— Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции опросили персонал торгового центра, подозреваемого разыскивают, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Всех, кто узнал мужчину, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Nokia перевыпустила телефон, который снимался в «Матрице»
В Москве на главу округа Куркино совершено нападение
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь