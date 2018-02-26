Неизвестный поджег дымовую шашку в торговом центре в Иркутске
Мужчину разыскивают сотрудники полиции.
Мужчину разыскивают сотрудники полиции.
В одном из торговых центров Иркутска, расположенном в районе остановки «Южная», неизвестный переполошил персонал и посетителей. Погуляв по зданию, он вдруг поджог дымовую шашку. Об этом сразу же сообщили стражам порядка, но мужчина успел сбежать. Момент, как он бросает шашку, попал на записи камер видеонаблюдения.
— Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции опросили персонал торгового центра, подозреваемого разыскивают, — сообщает
Всех, кто узнал мужчину, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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