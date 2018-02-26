Смерть подо льдом. Следователи выясняют причины гибели иркутского дайвера в Листвянке

Около 2 часов дня люди увидели там судно, которое разбивало лёд на озере. Рядом с ним находились два водолаза. По словам очевидцев, команда пыталась спасти людей. По всей видимости, у терпящих бедствие мужчин был чип, с помощью которого они подали сигнал SOS. И теплоход пришел на помощь.

Спастись удалось только одному из них. 17-летний дайвер самостоятельно добрался до берега. Туристы вытащили его из воды. Вскоре прибыли медики. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением. Его отец погиб.