Смерть подо льдом. Следователи выясняют причины гибели иркутского дайвера в Листвянке
Следователи выясняют обстоятельства трагедии на Байкале. В субботу 24 февраля в районе посёлка Листвняка погиб иркутский дайвер Олег Бабко.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии на Байкале. В субботу 24 февраля в районе посёлка Листвняка погиб иркутский дайвер Олег Бабко.
Около 2 часов дня люди увидели там судно, которое разбивало лёд на озере. Рядом с ним находились два водолаза. По словам очевидцев, команда пыталась спасти людей. По всей видимости, у терпящих бедствие мужчин был чип, с помощью которого они подали сигнал SOS. И теплоход пришел на помощь.
Спастись удалось только одному из них. 17-летний дайвер самостоятельно добрался до берега. Туристы вытащили его из воды. Вскоре прибыли медики. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением. Его отец погиб.
Олег Бобко был опытным дайвером и ветераном СОБРа. Как сообщил на своей странице в соцсети друг погибшего Василий Ярошенко, подо льдом они заблудились, компаса у них не оказалось, воздух у 49-летнего мужчины закончился. Выяснением причин трагедии сейчас занимаются следователи.
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