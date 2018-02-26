Источник: задержанные в Таиланде «секс-гуру» пытаются выйти под залог

По таиландским законам, возможно освобождение под денежный залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда. По мнению источника, следствие может продлиться до двух или более месяцев, после чего судьбу задержанных решит суд. По обвинению в нелегальной работе на территории Таиланда, которое предъявлено всем 10 фигурантам дела, им грозит до двух лет тюрьмы и/или штраф в размере до 3 тысяч долларов и депортация в страну гражданства. При этом обвинении их имена и паспортные данные будут также внесены в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на срок до 10 лет.