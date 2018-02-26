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26 февраля, источник: РИА Новости

Источник: задержанные в Таиланде «секс-гуру» пытаются выйти под залог

«Секс-гуру» Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), а также еще восемь человек, задержанные в таиландской Паттайе полицией за проведение нелегального «секс-тренинга», предпринимают попытки освободиться под денежный залог, сообщил РИА Новости источник в полиции Паттайи.

Источник: РИА Новости

«Задержанные сегодня попросили о возможности временного освобождения под денежный залог до суда. Вопрос пока рассматривается», — сообщил собеседник агентства.

По таиландским законам, возможно освобождение под денежный залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда. По мнению источника, следствие может продлиться до двух или более месяцев, после чего судьбу задержанных решит суд. По обвинению в нелегальной работе на территории Таиланда, которое предъявлено всем 10 фигурантам дела, им грозит до двух лет тюрьмы и/или штраф в размере до 3 тысяч долларов и депортация в страну гражданства. При этом обвинении их имена и паспортные данные будут также внесены в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на срок до 10 лет.

Источник уточнил, что из 10 задержанных один — гражданин Латвии, одна гражданка Белоруссии (Настя Рыбка), а остальные, включая Алекса Лесли, который въехал в Таиланд по российскому паспорту, — граждане РФ.

«Когда дело дойдет до депортации, гражданина Латвии отправят в Латвию, гражданку Белоруссии — в Белоруссию, а российских граждан — в Россию», — пояснил собеседник агентства.

Задержанных в Таиланде за секс-уроки россиян ожидает суд и депортация
Во время загрузки произошла ошибка.
26 февраля© Ньюстюб
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