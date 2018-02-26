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26 февраля, источник: Tengrinews

Смерть ребенка в стоматологии Караганды: В России возбудили уголовное дело

Следственным комитетом РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по сообщению из СМИ о смерти мальчика после инъекции в стоматологической клинике Караганды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Источник: Tengrinews
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«Следственными органами возбуждено уголовное дело по сообщению из СМИ о том, что в Карагандинской частной стоматологической клинике скончался двухлетний мальчик — гражданин России, по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”», — говорится в сообщении.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели малыша. Расследование продолжается.

Напомним, в Караганде двухлетний мальчик скончался после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города. Родители мальчика написали заявление в полицию. Тело ребенка повезли в Россию, в Омскую область.

Позже стало известно, что Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана открыл внеплановую проверку для выяснения причины смерти ребенка.

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