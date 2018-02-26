Смерть ребенка в стоматологии Караганды: В России возбудили уголовное дело

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по сообщению из СМИ о том, что в Карагандинской частной стоматологической клинике скончался двухлетний мальчик — гражданин России, по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”», — говорится в сообщении.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели малыша. Расследование продолжается.
Напомним, в Караганде двухлетний мальчик скончался после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города. Родители мальчика написали заявление в полицию. Тело ребенка повезли в Россию, в Омскую область.
Позже стало известно, что Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана открыл внеплановую проверку для выяснения причины смерти ребенка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.