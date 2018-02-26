В Екатеринбурге на площади тысяча «квадратов» горит ангар
Ранг пожара повышен.
Ранг пожара повышен.
Крупный пожар произошел вечером 26 февраля 2018 года на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По словам очевидцев, горит здание, расположенное за заводом «Пепси».
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Принимаются все меры к недопущению распространения огня. Информации о пострадавших пока не поступало. Производится тушение», — уточнили в ведомстве.
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