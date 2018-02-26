В Екатеринбурге на площади тысяча «квадратов» горит ангар

Крупный пожар произошел вечером 26 февраля 2018 года на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По словам очевидцев, горит здание, расположенное за заводом «Пепси».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ангар загорелся на территории промышленной площадки. Предварительная площадь возгорания — тысяча квадратных метров. На месте работают 17 единиц пожарной техники и около 60 человек личного состава.