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26 февраля, источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге на площади тысяча «квадратов» горит ангар

Ранг пожара повышен.

Крупный пожар произошел вечером 26 февраля 2018 года на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По словам очевидцев, горит здание, расположенное за заводом «Пепси».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ангар загорелся на территории промышленной площадки. Предварительная площадь возгорания — тысяча квадратных метров. На месте работают 17 единиц пожарной техники и около 60 человек личного состава.

«Принимаются все меры к недопущению распространения огня. Информации о пострадавших пока не поступало. Производится тушение», — уточнили в ведомстве.

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