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26 февраля, источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области о мошенниках

Неизвестные просят деньги на покупку медоборудования.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регуправления Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области о телефонных мошенниках в понедельник, 26 февраля. Неизвестные просят денег на приобретение медицинского оборудования.

Мошенник представляется руководителем или заместителем регуправления Роспотребнадзора. Он просит деньги якобы на благотворительную помощь для покупки оборудования. Чаще всего звонят бизнесменам.

Санврачи напомнили, что требования об оказании благотворительной помощи или благотворительных взносах от имени руководителя организации или заместителя являются ложными. Сотрудники ведомства попросили жителей региона информировать правоохранителей, если им поступают подобные звонки.

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