Сотрудники Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области о мошенниках

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регуправления Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области о телефонных мошенниках в понедельник, 26 февраля. Неизвестные просят денег на приобретение медицинского оборудования.

Мошенник представляется руководителем или заместителем регуправления Роспотребнадзора. Он просит деньги якобы на благотворительную помощь для покупки оборудования. Чаще всего звонят бизнесменам.