Аргентинские СМИ: Чистейший кокаин возил в Москву знакомый посла

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Кокаин, который обнаружили в 12 чемоданах в здании школы при российском посольстве в Аргентине, оказался очень высокой степени чистоты. Местные следственные органы считают, что к перевозке наркотика причастны шесть человек, и в преступную группу входил один из сотрудников российской дипмисcии.

Аргентинская газета Clarin со ссылкой на министра безопасности страны Патрицию Буллрич утверждает, что отправкой кокаина в Москву дипломатической почтой занимался бухгалтер Али Абьянов.

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Его с двумя сообщниками задержали в Москве при получении груза. Организатором схемы в Аргентине называют «Господина К». Под этим псевдонимом скрывается бизнесмен Андрей Ковальчук, занимающийся торговлей алкоголем, икрой, кофе и сигарами, пишут СМИ. «Господин К» объявлен в розыск и может скрываться в Германии.

Абьянов, по версии следствия, по поручению Ковальчука принимал «товар» от механика Александра Чикало и полицейского Ивана Близнюка. Последний работал в аргентинских правоохранительных органах, он отвечал и за охрану помещений посольства. Источники Clarin предполагают, что Близнюк обеспечил доставку чемоданов с кокаином на территорию школы при посольстве: следователи нашли пробелы в записях с камер видеонаблюдения.

Источник: Reuters

В Москве кокаин должны были принимать некие Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Подобные операции по переправке «Господин К» устраивал по меньшей мере дважды, отмечает Clarin. Третья поставка не задалась: Абьянов перестал работать в посольстве, а почти 400 килограмм кокаина оказались под замком.

Источники Clarin рассказали, что чистота наркотика составляла 88−95%. Его расфасовали по 360 пакетам.

Кокаин с такой степенью чистоты, скорее всего, был изготовлен в Колумбии. Немногие страны в мире способны на такое производство кокаина. Среди них — Перу, но в данном случае это маловероятно. Clarin

Общая стоимость «товара» — 50 миллионов евро.

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Кроме того, в распоряжении Clarin оказалась запись разговора полицейского Близнюка и механика Чикало, частично подтверждающая версию следствия. Фигуранты дела обсуждают «Гражданина К» и его конфликт с послом РФ в Аргентине Виктором Коронелли. «[Он] всегда что-то перевозил в этих чемоданах. Теперь он поссорился с послом, до этого ему предоставляли машину и документы дипломатической почты, сейчас он не знает, что делать», — говорит на записи Чикало Близнюку. Судя по содержанию разговора, некоторые из участников схемы могли и не знать о том, что они перевозят.

Фигуранты дела, задержанные при получении чемоданов с кокаином в Москве, были арестованы российским судом еще в декабре. Об этом стало известно только 26 февраля. Представитель суда заявил ТАСС, что в начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля. Речь идет об Али Абьянове, Владимире Калмыкове и Иштимире Худжамове.

Источник: Reuters

Аргентинское информагентство Infobae 22 февраля сообщило о том, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Выяснилось, что наркотик обнаружили в конце 2016 года, и с тех пор спецслужбы обеих стран вели расследование. Аргентинские правоохранители заменили наркотики в чемоданах мукой и в конце 2017 года отправили в Россию, где российские правоохранители задержали Калмыкова и Худжамова.