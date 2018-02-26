Суд вынес приговор жителю Мозыря, который поджег милицейский автомобиль
26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района приговорил мужчину, который поджег милицейский автомобиль, к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
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