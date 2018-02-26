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26 февраля, источник: БЕЛТА

Суд вынес приговор жителю Мозыря, который поджег милицейский автомобиль

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района приговорил мужчину, который поджег милицейский автомобиль, к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, 18 ноября 2017 года в Мозыре за мелкое хулиганство был задержан житель райцентра. В помещении РОВД задержанный применил насилие в отношении одного из сотрудников милиции. Мужчину на служебном автомобиле УАЗ отвезли в медучреждение для освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

На обратном пути он достал бутылку из-под минеральной воды, вылил из нее легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. В результате возгорания огнем были уничтожены и повреждены значительные части салона и кузова милицейского автомобиля, а также находившееся в нем имущество.

Приговором суда мозырянин признан виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности; в умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца в исправительной колонии усиленного режима.

С обвиняемого постановлено взыскать более Br31 тыс. в счет возмещения ущерба в пользу УВД Гомельского облисполкома, а также более Br1 тыс. морального вреда и материального ущерба в пользу двух потерпевших. Также мужчину будут принудительно лечить от алкогольной зависимости.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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