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26 февраля, источник: РИА Новости

В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре

Ангар, загоревшийся на промплощадке в Екатеринбурге, потушен, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области. Как сообщалось ранее, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров вспыхнул ангар.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Ангар, загоревшийся на промплощадке в Екатеринбурге, потушен, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров вспыхнул ангар.

«Около часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в ангаре на промышленной площадке в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По предварительной информации, огнем повреждена техника, находившаяся в ангаре: два легковых автомобиля, один грузовой, автокран и трактор. Из-за высокой температуры произошло частичное обрушение металлических конструкций ангара», — уточняет ведомство.

По сведениям управления, в тушении участвовали 17 спецмашин и 57 огнеборцев, которым пришлось вскрывать металлические конструкции ангара. Сейчас пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины случившегося. Пострадавших нет.

Крупный пожар возник в промзоне в #Екатеринбург’е t.co/fggVATtBX2 pic.twitter.com/jQQ5CPAxrI.

 — Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 26 февраля 2018 г.

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