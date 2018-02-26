Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
В Японии создали препарат, убивающий грипп за сутки
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын
Еще одна страна заявила о бойкоте Кубка мира по биатлону в РФ
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Бывший министр труда Ингушетии погиб рядом с женой и сыном
СМИ Германии восхитились игрой хоккеистов России
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
26 февраля, источник: Коммерсантъ-Online

Ростовский суд просят войти в положение и выпустить беременную из СИЗО

Во вторник Ростовский областной суд решит вопрос о мере пресечения для бухгалтера фирмы «Альянс-Агро» Анастасии Хамбуровой, чья история вышла уже на федеральный уровень. Женщину обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств и с 16 февраля содержат в СИЗО, несмотря на беременность, серьезные проблемы со здоровьем и необходимость ухаживать за семилетней дочерью. Адвокаты считают, что следствие вынуждает ее дать показания против брата — проходящего по тому же делу бизнесмена Алексея Кузнецова. В МВД называют арест правомерным, указывая, что ни беременность, ни наличие малолетнего ребенка не являются препятствием для содержания в СИЗО.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ростовский областной суд рассмотрит ходатайство защиты Анастасии Хамбуровой, которую обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств и платежей). Ранее, 16 февраля, суд заключил госпожу Хамбурову в СИЗО — теперь защита просит поместить ее под домашний арест.

По версии следствия, в 2017 году владелец ООО «Альянс-Агро» Алексей Кузнецов незаконно обналичил 96 млн руб., поступивших от двух зерновых компаний. Следствие считает, что деньги были возвращены обратно, а господин Кузнецов удержал определенный процент «за работу». Таким образом, предприниматель якобы подменил собой банк и получил прибыль за незаконную банковскую деятельность. Однако господин Кузнецов бежал от уголовного преследования на Кипр, после чего следствие занялось его сестрой Анастасией Хамбуровой, работавшей бухгалтером в «Альянс-Агро». 16 февраля суд по просьбе следствия решил заключить Анастасию Хамбурову под стражу. Защита считает эту меру избыточной и не гуманной, поскольку 27-летнея женщина находится на первом месяце беременности. Адвокат Ольга Трофимова в интервью «МБХ-медиа» указала, что прошлая беременность ее подзащитной закончилась трагически: «У нее должна была быть двойня, но один ребенок умер в утробе». Отец арестованной Игорь Кузнецов рассказал «Ъ», что два года назад его дочь перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, поэтому ей необходимо постоянное наблюдение врача. «Сейчас ее состояние резко ухудшилось, начались сильные головные боли и обмороки. В СИЗО нет врачей и необходимых лекарств, чтобы помочь ей, — сказал господин Кузнецов.— Анастасии необходим целый комплекс лекарств и наблюдение у невролога, нужно стационарное лечение, МРТ головного мозга и постоянные консультации у лечащего врача. Сейчас я даже не знаю, какие лекарства ей можно передать в СИЗО, — она беременна, и только специалист может назначить верный курс лечения». Кроме того, добавил он, дома у Анастасии осталась семилетняя дочь. Господин Кузнецов утверждает, что предоставлял суду все необходимые медицинские справки, однако судья не учел этих документов при избрании меры пресечения.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области настаивают, что задержание Хамбуровой правомерно. «Гражданке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Гражданкой и ее защитниками не были предоставлены документы, подтверждающие наличие у нее заболеваний, включенных в перечень, установленный правительством РФ от 14.01.2011 года. Беременность не является препятствием для содержания под стражей», — сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ведомства.

Адвокат Ольга Трофимова считает, что следствие пытается таким образом вынудить госпожу Хамбурову дать показания против брата.

«При мне сотрудник ФСБ сказал Анастасии, что у нее есть выбор: дать показания против своего брата, сообщить его местонахождение и пойти домой — или отправиться в тюрьму», — сказала госпожа Трофимова.

Как ранее сообщал «Ъ», бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о недопустимости заключения под стражу Анастасии Хамбуровой. Он отметил, что Алексей Кузнецов фигурирует в так называемом «лондонском списке» предпринимателей, готовых вернуться в Россию и доказать свою невиновность при условии, что им будет обеспечена защита. «Действия полицейских неправомерны. Я считаю, что человек был использован в качестве инструмента давления на другого фигуранта дела — своего брата, для того, чтобы вытащить в деле обвинительный уклон», — заявил представитель бизнесмена Александр Хуруджи.

В аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Ирины Черкасовой не смогли прокомментировать «Ъ» обоснованность ареста беременной женщины, заявив, что ее родственники не обращались за помощью. Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов заявил «Ъ», что «малолетний ребенок и беременность — уже достаточное основание для того, чтобы применять меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Эта женщина общественной опасности не представляет, обвиняется в экономическом преступлении, которое еще надо доказать». Он добавил, что ст. 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против близких родственников. «Если рассматривать арест как способ давления и попытку получить показания на брата, то это незаконно», — считает адвокат.

Никита Королев, Ростов-на-Дону; Александр Черных, Валерия Мишина

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Аэрофлот» нашел новую причину задержек своих рейсов
Как сборная России выступила под нейтральным флагом на прошедшей Олимпиаде
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь