Ростовский суд просят войти в положение и выпустить беременную из СИЗО

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Ростовский областной суд рассмотрит ходатайство защиты Анастасии Хамбуровой, которую обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств и платежей). Ранее, 16 февраля, суд заключил госпожу Хамбурову в СИЗО — теперь защита просит поместить ее под домашний арест.

По версии следствия, в 2017 году владелец ООО «Альянс-Агро» Алексей Кузнецов незаконно обналичил 96 млн руб., поступивших от двух зерновых компаний. Следствие считает, что деньги были возвращены обратно, а господин Кузнецов удержал определенный процент «за работу». Таким образом, предприниматель якобы подменил собой банк и получил прибыль за незаконную банковскую деятельность. Однако господин Кузнецов бежал от уголовного преследования на Кипр, после чего следствие занялось его сестрой Анастасией Хамбуровой, работавшей бухгалтером в «Альянс-Агро». 16 февраля суд по просьбе следствия решил заключить Анастасию Хамбурову под стражу. Защита считает эту меру избыточной и не гуманной, поскольку 27-летнея женщина находится на первом месяце беременности. Адвокат Ольга Трофимова в интервью «МБХ-медиа» указала, что прошлая беременность ее подзащитной закончилась трагически: «У нее должна была быть двойня, но один ребенок умер в утробе». Отец арестованной Игорь Кузнецов рассказал «Ъ», что два года назад его дочь перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, поэтому ей необходимо постоянное наблюдение врача. «Сейчас ее состояние резко ухудшилось, начались сильные головные боли и обмороки. В СИЗО нет врачей и необходимых лекарств, чтобы помочь ей, — сказал господин Кузнецов.— Анастасии необходим целый комплекс лекарств и наблюдение у невролога, нужно стационарное лечение, МРТ головного мозга и постоянные консультации у лечащего врача. Сейчас я даже не знаю, какие лекарства ей можно передать в СИЗО, — она беременна, и только специалист может назначить верный курс лечения». Кроме того, добавил он, дома у Анастасии осталась семилетняя дочь. Господин Кузнецов утверждает, что предоставлял суду все необходимые медицинские справки, однако судья не учел этих документов при избрании меры пресечения.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области настаивают, что задержание Хамбуровой правомерно. «Гражданке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Гражданкой и ее защитниками не были предоставлены документы, подтверждающие наличие у нее заболеваний, включенных в перечень, установленный правительством РФ от 14.01.2011 года. Беременность не является препятствием для содержания под стражей», — сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ведомства.

Адвокат Ольга Трофимова считает, что следствие пытается таким образом вынудить госпожу Хамбурову дать показания против брата.

«При мне сотрудник ФСБ сказал Анастасии, что у нее есть выбор: дать показания против своего брата, сообщить его местонахождение и пойти домой — или отправиться в тюрьму», — сказала госпожа Трофимова.

Как ранее сообщал «Ъ», бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о недопустимости заключения под стражу Анастасии Хамбуровой. Он отметил, что Алексей Кузнецов фигурирует в так называемом «лондонском списке» предпринимателей, готовых вернуться в Россию и доказать свою невиновность при условии, что им будет обеспечена защита. «Действия полицейских неправомерны. Я считаю, что человек был использован в качестве инструмента давления на другого фигуранта дела — своего брата, для того, чтобы вытащить в деле обвинительный уклон», — заявил представитель бизнесмена Александр Хуруджи.

В аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Ирины Черкасовой не смогли прокомментировать «Ъ» обоснованность ареста беременной женщины, заявив, что ее родственники не обращались за помощью. Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов заявил «Ъ», что «малолетний ребенок и беременность — уже достаточное основание для того, чтобы применять меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Эта женщина общественной опасности не представляет, обвиняется в экономическом преступлении, которое еще надо доказать». Он добавил, что ст. 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против близких родственников. «Если рассматривать арест как способ давления и попытку получить показания на брата, то это незаконно», — считает адвокат.