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26 февраля, источник: Интерфакс

ФСБ рассказала о скрывающемся в Германии организаторе поставок кокаина из Аргентины

ФСБ России сообщает, что организатор международной преступной группы, причастной к организации контрабанды кокаина из Латинской Америки в Россию, скрывается в ФРГ, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан этой страны.

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«ФСБ России совместно с МВД РФ и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 году осуществляла мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран», — сообщили в понедельник в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что «в ходе проведенной работы установлены участники данной группы, задокументирована их преступная деятельность».

«На втором этапе совместной операции в Аргентине силами местных правоохранительных органов задержаны двое граждан данного государства, причастных к организации контрабандного канала. В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора преступной группы, скрывающего в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола», — заявили в ЦОС ФСБ.

Полученные материалы, подчеркнули в спецслужбе, послужили основанием для возбуждения следственным департаментом МВД России уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 и частью 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере).

В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина», — сообщает ЦОС ФСБ.

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