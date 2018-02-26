ФСБ рассказала о скрывающемся в Германии организаторе поставок кокаина из Аргентины
ФСБ России сообщает, что организатор международной преступной группы, причастной к организации контрабанды кокаина из Латинской Америки в Россию, скрывается в ФРГ, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан этой страны.
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