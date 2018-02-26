Талые воды продолжают подтапливать дворы в Алматинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Карасайском районе Алматинской области, по последним данным, талыми водами подтопило 67 частных дворов, сообщила
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Карасайском районе Алматинской области, по последним данным, талыми водами подтопило 67 частных дворов, сообщила
В городе Каскелен, по данным на 16.23 часов 26 февраля, в результате таяния снега произошло подтопление 28 надворных участков частных жилых домов, проводится прокладка временных отводных каналов вдоль улицы.
В селе Батан подтопленными оказались 34 надворных участков частных жилых домов, в селе Кыргауылды — 5 дворов.
В настоящее время к ликвидации последствий паводков привлечены силы и средства местных исполнительных органов (10 работников, 4 ед. техники), органов ЧС (4 сотрудника и 1 ед. техники) и другие.
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