Талые воды продолжают подтапливать дворы в Алматинской области

В городе Каскелен, по данным на 16.23 часов 26 февраля, в результате таяния снега произошло подтопление 28 надворных участков частных жилых домов, проводится прокладка временных отводных каналов вдоль улицы. В селе Батан подтопленными оказались 34 надворных участков частных жилых домов, в селе Кыргауылды — 5 дворов.

В настоящее время к ликвидации последствий паводков привлечены силы и средства местных исполнительных органов (10 работников, 4 ед. техники), органов ЧС (4 сотрудника и 1 ед. техники) и другие.