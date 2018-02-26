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26 февраля, источник: Комсомольская правда

В Уфе маршрутка протаранила остановку, есть пострадавший

ЧП произошло на улице Комарова.

Поздно вечером, 26 февраля, водитель маршрутного такси не справился с управлением на улицах Уфы и въехал в автобусную остановку. Как сообщает «Дорожный патруль», по предварительной версии причиной ДТП стала скользкая дорога.

На данный момент известно, что происшествие произошло на остановке «Комарова» в сторону проспекта Октября. Также сообщается об одном пострадавшем. Судя по фотографиям с места, автомобиль ГАЗель получил значительные механические повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.

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