Первые разрушения из-за паводков произошли в Алматинской области

«25 февраля в городе Талдыкорган, сельском округе Утенайский, возле села Ынтымак, на территории крестьянского хозяйства “Кусаинов” произошло подтопление талыми водами, был частично подтоплен сарай. По предварительным данным, в результате подтопления сарая обрушилась стена размером 3×4 метра, вследствие чего погибло 4 головы свиней, проводятся работы по отводу воды силами местных исполнительных органов», — говорится в сообщении ДЧС области.

Как сообщалось, в Алматинской области, по последним данным, подтопленными остаются 182 дворов. Всего по области привлечены силы и средства местных исполнительных органов (61 работник, 16 ед. техники), органов ЧС (10 сотрудника и 4 ед. техники), пожарной части (32 человек, 3 ед. техники) и другие.