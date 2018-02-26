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26 февраля, источник: Kazinform

Первые разрушения из-за паводков произошли в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области из-за обильных талых вод зафиксированы первые разрушения, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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«25 февраля в городе Талдыкорган, сельском округе Утенайский, возле села Ынтымак, на территории крестьянского хозяйства “Кусаинов” произошло подтопление талыми водами, был частично подтоплен сарай. По предварительным данным, в результате подтопления сарая обрушилась стена размером 3×4 метра, вследствие чего погибло 4 головы свиней, проводятся работы по отводу воды силами местных исполнительных органов», — говорится в сообщении ДЧС области.

Как сообщалось, в Алматинской области, по последним данным, подтопленными остаются 182 дворов. Всего по области привлечены силы и средства местных исполнительных органов (61 работник, 16 ед. техники), органов ЧС (10 сотрудника и 4 ед. техники), пожарной части (32 человек, 3 ед. техники) и другие.

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