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26 февраля, источник: ЕАН

В горевшем на Уралмаше ангаре нашли грузовик, трактор и автокран

Спасатели завершили тушение ангара, который полыхал сегодня вечером на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Общая площадь пожара, по уточненным данным составила 500 кв. м.

Из-за высокой температуры постройка частично обрушилась. Для тушения сотрудникам МЧС пришлось разрезать металлические конструкции.

Во время пожара была угроза того, что огонь перекинется на двухэтажное здание, которое находилось в метре от ангара. Внутри сгоревшей постройки сотрудники МЧС обнаружили поврежденную автотехнику: грузовик, автокран, трактор и легковой автомобиль.

В ближайшее время специалистам предстоит установить причину возгорания в ангаре.

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