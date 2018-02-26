В горевшем на Уралмаше ангаре нашли грузовик, трактор и автокран

Во время пожара была угроза того, что огонь перекинется на двухэтажное здание, которое находилось в метре от ангара. Внутри сгоревшей постройки сотрудники МЧС обнаружили поврежденную автотехнику: грузовик, автокран, трактор и легковой автомобиль.