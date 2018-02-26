Посольство России в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России.
Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
«У тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, (сообщение о том, что целью визита Патрушева было “разруливание” ситуации в посольстве) может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более что в рамках визита Н. П. Патрушева готовилась и состоялась его беседа с президентом Аргентины М. Макри», — пишет дипмиссия в Facebook.
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