Маленький житель Владивостока пострадал от рук грабителя. Полицейские задержали подозреваемого в похищении телефона у 9-летнего ребенка.

К полицейским в Ленинском районе краевого центра поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный, угрожая расправой, похитил у его 9-летнего сына сотовый телефон. Сотрудники полиции опросили потерпевшего. Мальчик рассказал, что около школы в районе улицы Луговой к нему подошел незнакомый мужчина, начал угрожать и заставил отдать ему сотовый телефон, после чего скрылась с места происшествия. Ребенок подробно описал подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ориентировка с приметами злоумышленника поступила наружным нарядам полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в грабеже.