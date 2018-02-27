Отца убийцы Андрея Драчева не сбивали из мести — следком

Источник: Агентство «Москва»

Версия убийства пешехода из мести, так как погибший являлся родственником фигуранта резонансного уголовного дела, не нашла своего подтверждения.

25-летний виновник ДТП занимался частным извозом. Утром в день аварии он возвращался после ночной смены. В Железнодорожном районе Хабаровска он разогнал автомобиль до скорости 90 км в час, отвлекся от управления и не заметил человека на пешеходном переходе. 58-летний пострадавший погиб на месте.

Известный пауэрлифтер А. Драчев был убит в произошедшей 20 августа 2017 года драке, инициатором которой он не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве — хабаровчанин Анар Аллахверанов — скрылся, но позднее сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п."и ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Он арестован и содержится под стражей. В Хабаровске идет судебный процесс.