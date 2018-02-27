Отца убийцы Андрея Драчева не сбивали из мести — следком
Фигурант резонансного дела о гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве в Хабаровске известного пауэрлифтера Андрея Драчева, не совершал преднамеренного наезда, сообщили DEITA. RU в СУ СК Хабаровского края.
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