В Пермском крае в результате пожара погибли шесть человек
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате пожара в общежитии Пермского края, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.
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