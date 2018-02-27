Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили утренник в детсаду в Зауралье
Названа продолжительность сна, приводящая к ухудшению памяти
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Как украинские СМИ освещали победы россиян на Олимпиаде
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Бывший министр труда Ингушетии погиб рядом с женой и сыном
СМИ Германии восхитились игрой хоккеистов России
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
03:40 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае в результате пожара погибли шесть человек

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате пожара в общежитии Пермского края, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

«Ночью 27 февраля 2018 года в общежитии, расположенном по улице 50 лет ВЛКСМ города Чусовой, произошел пожар. В результате шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным ведомства, на месте происшествия проведен осмотр тел, в результате которого видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших», — добавили в СК. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Овечкин отреагировал на победу российских хоккеистов на Олимпиаде
'Ночью мы ломали метрополитен'. Какие тайны о Москве знают диггеры
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь