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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Не поделили остановку: в центре Ростова-на-Дону столкнулись две маршрутки

Во вторник, 27 февраля, в центре Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие.

Как утверждают очевидцы, прямо на остановке «Текучева» на проспекте Буденновском, как ехать в центр донской столицы, столкнулись две маршрутки. Народ шутит, что водители не поделили остановку. В итоге, транспортные средства получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

Как рассказали сайту rostov.kp.ru, в Управлении ГИБДД по Ростовской области, информация о данной аварии к ним не поступала. Скорее всего, водители решили вопрос полюбовно.

Напомним, в социальных сетях Ростова-на-Дону стартовала акция, во время который каждый может пожаловаться на работу автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. А именно — на долгий простой на остановках. По правилам, транспортное средство не должно стоять на остановке дольше 15 секунд с того момента, как в него сел последний пассажир.

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