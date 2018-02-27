Не поделили остановку: в центре Ростова-на-Дону столкнулись две маршрутки
Во вторник, 27 февраля, в центре
Во вторник, 27 февраля, в центре
Как утверждают очевидцы, прямо на остановке «Текучева» на проспекте Буденновском, как ехать в центр донской столицы, столкнулись две маршрутки. Народ шутит, что водители не поделили остановку. В итоге, транспортные средства получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.
Как рассказали сайту rostov.kp.ru, в Управлении ГИБДД по Ростовской области, информация о данной аварии к ним не поступала. Скорее всего, водители решили вопрос полюбовно.
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