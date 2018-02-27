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13:58 (мск), источник: Интерфакс

Рабочий погиб в результате падения стрелы экскаватора на ГОК в Свердловской области

Екатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Качканаре Свердловской области проводят проверку по факту гибели помощника машиниста экскаватора на горно-обогатительном комбинате, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

По предварительным данным, несколько рабочих проводили замену напорного троса на экскаваторе. Во время натяжения троса на специальные барабаны, элементы стрелы экскаватора сломались, в результате стрела упала на одного из рабочих, 27-летний мужчина погиб.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в ночь на вторник.

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