Рабочий погиб в результате падения стрелы экскаватора на ГОК в Свердловской области
Екатеринбург. 27 февраля.
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Екатеринбург. 27 февраля.
По предварительным данным, несколько рабочих проводили замену напорного троса на экскаваторе. Во время натяжения троса на специальные барабаны, элементы стрелы экскаватора сломались, в результате стрела упала на одного из рабочих, 27-летний мужчина погиб.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в ночь на вторник.
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