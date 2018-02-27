У Казачьего рынка иномарка после столкновения с «двенашкой» влетела в угол магазина — ВИДЕО
Авария произошла во вторник, 27 февраля, на перекрестке улиц Жукова и Красных Зорь, возле Казачьего рынка.
Авария произошла во вторник, 27 февраля, на перекрестке улиц Жукова и Красных Зорь, возле Казачьего рынка.
Судя по видео от очевидцев, в ВАЗ-2112 во время поворота влетела иномарка, которую впоследствии занесло на тротуар.
Официальной информации о ДТП пока нет, однако в соцсетях очевидцы сообщают, что после столкновения с машиной иномарка также сбила женщину.
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