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13:56 (мск), источник: СуперОмск

У Казачьего рынка иномарка после столкновения с «двенашкой» влетела в угол магазина — ВИДЕО

Авария произошла во вторник, 27 февраля, на перекрестке улиц Жукова и Красных Зорь, возле Казачьего рынка.

Судя по видео от очевидцев, в ВАЗ-2112 во время поворота влетела иномарка, которую впоследствии занесло на тротуар.

Официальной информации о ДТП пока нет, однако в соцсетях очевидцы сообщают, что после столкновения с машиной иномарка также сбила женщину.

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