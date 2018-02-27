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15:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура выявила факты незаконной вырубки леса в Ардатовском районе Нижегородской области

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты незаконной вырубки леса в Ардатовском районе. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры 27 февраля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Факты незаконной вырубки были обнаружены на территории Лесостепного участкового лесничества. Ущерб лесному фонду превысил 2 млн рублей.

По направленным природоохранным прокурором материалам проверок в отношении руководителя — лесопользователя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Проводится предварительное следствие.

Напомним, житель Балахны в конце 2017 года получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен.

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