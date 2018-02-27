Пропавшая воспитанница детдома Настя Кочнева найдена живой
Девушку нашли спустя сутки после исчезновения.
Девушку нашли спустя сутки после исчезновения.
15-летняя воспитанница Павловского детского дома, которую разыскивали в Нижегородской области, найдена, сообщается на сайте
Девушка пропала 25 февраля, когда ушла из учреждения в неизвестном направлении.
«Найдена! Жива! Всем спасибо за оперативное реагирование!» — написали волонтеры.
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