Экс-полицейский в приступе «белой горячки» расстрелял сухоложца
Он задержан.
Он задержан.
Поздним вечером 26 февраля в Сухом Логу бывший сотрудник ГИБДД едва не застрелил 26-летнего прохожего.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
«Жизнь пострадавшего прохожего удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. При этом противоправные действия стрелявшего из окна своей квартиры дебошира были оперативно пресечены подоспевшими на место сотрудниками территориального отдела полиции. Злоумышленник был сразу же задержан на месте и впоследствии помещен под стражу. Орудие преступления — зарегистрированное охотничье ружье — изъято», — добавил руководитель
В настоящее время решается вопрос об аресте стрелка.
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