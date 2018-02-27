В Кондратово арестовали кредитную мошенницу
В октябре 2017 года женщина сообщила ложную информацию банку, когда оформляла кредит на автомобиль. Материальный ущерб превысил 153 тысячи рублей.
В октябре 2017 года женщина сообщила ложную информацию банку, когда оформляла кредит на автомобиль. Материальный ущерб превысил 153 тысячи рублей.
В полиции по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В результате разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой — ею оказалась 24-летняя жительница деревни Кондратово, ранее судимая за аналогичные преступления.
Девушку арестовали. Выяснилось, что она уже продала автомобиль, оформленный в кредит незаконно. Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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