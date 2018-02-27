В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемый

Ранее сообщалось, что следователи сняли подозрения в причастности к гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа в Пулково с руководителя службы спецтранспорта аэропорта Валентина Чернаенко, под подозрением оказался его заместитель Алексей Шаньгин.
«Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» предъявлено обвинение в совершении преступления… «недоброкачественный ремонт транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела.
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