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14:55 (мск), источник: РИА Новости

В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемый

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково предъявлено обвинение в некачественном ремонте транспортного оборудования и выпуске его в эксплуатацию в связи с гибелью младенца при обрушении трапа, сообщается на сайте СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следователи сняли подозрения в причастности к гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа в Пулково с руководителя службы спецтранспорта аэропорта Валентина Чернаенко, под подозрением оказался его заместитель Алексей Шаньгин.

«Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» предъявлено обвинение в совершении преступления… «недоброкачественный ремонт транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела.

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 В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемый
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