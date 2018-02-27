В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемый

Ранее сообщалось, что следователи сняли подозрения в причастности к гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа в Пулково с руководителя службы спецтранспорта аэропорта Валентина Чернаенко, под подозрением оказался его заместитель Алексей Шаньгин.

Отмечалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела.