За взрыв на птицефабрике омичу дали 2 года условно
Он должен будет заплатить семьям пострадавших 1 млн рублей.
Он должен будет заплатить семьям пострадавших 1 млн рублей.
Сегодня в Омске вынесли приговор 58-летнему начальнику цеха АО «Птицефабрика «Сибирская». Его признали виновным в смерти двух рабочих
Напомним, 7 ноября 2016 года рабочие меняли задвижку водонапорного коллектора в
После случившегося следователи завели уголовное дело. К ответственности привлекли начальника цеха, который должен был проинструктировать работников, выдать им газоанализатор и средства защиты. Он свою вину ни на следствии, ни в суде не признал.
— Следствие смогло получить объективные доказательства, в том числе заключения экспертов и специалистов, положенные судом в основу приговора, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Родственникам потерпевших он должен будет выплатить компенсацию морального вреда — 1 миллион 150 тысяч рублей.
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