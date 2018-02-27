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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

За взрыв на птицефабрике омичу дали 2 года условно

Он должен будет заплатить семьям пострадавших 1 млн рублей.

Сегодня в Омске вынесли приговор 58-летнему начальнику цеха АО «Птицефабрика «Сибирская». Его признали виновным в смерти двух рабочих из-за нарушения требований охраны труда.

Напомним, 7 ноября 2016 года рабочие меняли задвижку водонапорного коллектора в канализационно-насосной станции, когда раздался взрыв: рванул скопившийся метан. Здание станции обрушилось, и под ним погибли два человека. Еще троих смогли вытащить из-под завалов.

После случившегося следователи завели уголовное дело. К ответственности привлекли начальника цеха, который должен был проинструктировать работников, выдать им газоанализатор и средства защиты. Он свою вину ни на следствии, ни в суде не признал.

— Следствие смогло получить объективные доказательства, в том числе заключения экспертов и специалистов, положенные судом в основу приговора, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Родственникам потерпевших он должен будет выплатить компенсацию морального вреда — 1 миллион 150 тысяч рублей.

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