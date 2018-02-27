В Воронеже у жилого комплекса «Дельфин» сбили пешехода

Во вторник, 27 февраля, около одиннадцати часов дня на улице Переверткина в Воронеже водитель «Киа-Рио» сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от жилого комплекса «Дельфин». За рулем иномарки был 21-летней водитель. Он не пострадал. А пешехода скорая помощь доставила в больницу «Электроника». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.