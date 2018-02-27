В Воронеже у жилого комплекса «Дельфин» сбили пешехода
Пострадавшего доставили в больницу «Электроника».
Пострадавшего доставили в больницу «Электроника».
Во вторник, 27 февраля, около одиннадцати часов дня на улице Переверткина в Воронеже водитель «Киа-Рио» сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от жилого комплекса «Дельфин». За рулем иномарки был 21-летней водитель. Он не пострадал. А пешехода скорая помощь доставила в больницу «Электроника». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы, которые сообщили об аварии в сообществе «Аварии/ДТП/Воронеж» соцсети Вконтакте, сетуют, что на этом участке нет регулируемого пешеходного перехода. Зимой ситуацию ухудшает снег: видимость дороги становится значительно хуже
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