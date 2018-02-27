В Тольятти на Обводной дороге сгорела бетономешалка
В Тольятти во вторник, 27 февраля, на Обводной дороге произошел пожар. Вспыхнула бетономешалка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщили очевидцы.
В Тольятти во вторник, 27 февраля, на Обводной дороге произошел пожар. Вспыхнула бетономешалка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщили очевидцы.
— На Обводной перед поворотом на М-5 в Тольятти горит бетономешалка. Мы проезжали мимо. Кабина сгорела полностью. Сама бетономешалка, вроде, не горит, но еще крутится, — рассказал собеседник.
Водитель успел выехать на обочину и выбраться из вспыхнувшего автомобиля. О его состоянии ничего неизвестно. На месте работали пожарные. Причину возгорания будут выяснять специалисты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.