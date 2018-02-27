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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске ищут 20-летнего парня

Он ушел из дома поздно ночью 25 февраля и пропал.

Ориентировку на розыск Владислава Рыбникова опубликовал поисково-спасательный отряд «Ангел». Он родом из Стародорожского района, но живет в Минске на улице Дроздовича, 4.

Известно, что 20-летний парень ушел из дома 25 февраля около 2.30 ночи. Куда он направился в столь поздний час, не сообщил. На связь с родными с тех пор он не выходил.

Родители заявили об исчезновении сына в милицию. Розыском молодого человека занимается Ленинский РОВД.

Приметы парня следующие. Рост — около 168 см, голубые глаза, русые волосы, плотное телосложение. Особая примета — ожог на левом предплечье.

В день, когда Владислав ушел из дома, он был предположительно одет в зеленую куртку-бомбер, черные джинсы и темно-коричневые ботинки.

Если вы видели этого парня или знаете, где он может находиться, сообщите в милицию по номеру 102 или поисковикам из отряда «Ангел» по телефонам: 7733, 8 (033) 666−68−56, 8 (033) 666−60−33.

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