В Минске ищут 20-летнего парня
Он ушел из дома поздно ночью 25 февраля и пропал.
Он ушел из дома поздно ночью 25 февраля и пропал.
Ориентировку на розыск Владислава Рыбникова опубликовал
Известно, что 20-летний парень ушел из дома 25 февраля около 2.30 ночи. Куда он направился в столь поздний час, не сообщил. На связь с родными с тех пор он не выходил.
Родители заявили об исчезновении сына в милицию. Розыском молодого человека занимается Ленинский РОВД.
Приметы парня следующие. Рост — около 168 см, голубые глаза, русые волосы, плотное телосложение. Особая примета — ожог на левом предплечье.
В день, когда Владислав ушел из дома, он был предположительно одет в зеленую
Если вы видели этого парня или знаете, где он может находиться, сообщите в милицию по номеру 102 или поисковикам из отряда «Ангел» по телефонам: 7733,
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