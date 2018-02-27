Фигурант «кокаинового дела» никогда не работал в посольстве России в ФРГ

Источник: AFP 2018

Ранее о том, что Ковальчук — бывший сотрудник российского посольства, сообщил ряд СМИ.

«Можем со всей ответственностью утверждать, что, по нашим данным, А. Ковальчук в посольстве России в ФРГ никогда не работал», — написал Микерин на своей странице в Facebook.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.