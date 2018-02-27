В Башкирии совершено нападение на здание УИК
В Башкирии в селе Мамяково Кушнаренковского района со здания сельского клуба, где располагается Участковая избирательная комиссия (УИК) № 2493, злоумышленники сорвали и повредили вывески.
В Башкирии в селе Мамяково Кушнаренковского района со здания сельского клуба, где располагается Участковая избирательная комиссия (УИК) № 2493, злоумышленники сорвали и повредили вывески.
О случившемся рассказал представитель УИК, сообщил источник ГорОбзор.ру.
— Ответственное лицо сообщило, что повреждение имущества произошло в минувшие выходные. Тех, кто это сделал, установили. Это 17-летний и 15-летний местные жители. Один из них — студент колледжа, другой — учащийся школы в селе Шарипово. В содеянном они сознались, — рассказал собеседник.
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