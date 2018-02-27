В Башкирии совершено нападение на здание УИК

— Ответственное лицо сообщило, что повреждение имущества произошло в минувшие выходные. Тех, кто это сделал, установили. Это 17-летний и 15-летний местные жители. Один из них — студент колледжа, другой — учащийся школы в селе Шарипово. В содеянном они сознались, — рассказал собеседник.