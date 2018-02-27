Энергетики устранили аварию на востоке Крыма

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания противоаварийной автоматики частично были обесточены Феодосия, Керчь, Ленинский и Кировский районы.

«Энергоснабжение полностью восстановлено», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, энергоснабжение в результате срабатывания противоаварийной автоматики кратковременно и частично были прекращено на востоке Крыма после полудня на 12 минут.