В Дагестане сообщили о возможном побеге из страны министра Казибекова

«По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе МВД республики агентству сообщили, что обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел по статьям УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Информированный источник пояснял, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.
5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.
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