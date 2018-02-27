В Дагестане сообщили о возможном побеге из страны министра Казибекова

Источник: РИА "Новости"

«По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

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Ранее в пресс-службе МВД республики агентству сообщили, что обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел по статьям УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Информированный источник пояснял, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.