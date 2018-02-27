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14:25 (мск), источник: Интерфакс

В Дагестане сообщили о возможном побеге из страны министра Казибекова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в доме которого во вторник проводились обыски, не обнаружен ни по месту жительства, ни на рабочем месте, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«По некоторым сведениям, Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

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Ранее в пресс-службе МВД республики агентству сообщили, что обыски в доме Казибекова и его ведомстве проводились в рамках расследования уголовных дел по статьям УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Информированный источник пояснял, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.

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