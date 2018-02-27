В Челябинске под суд пойдет автолюбитель, протаранивший маршрутку с пассажирами

ДТП произошло утром 22 августа 2017 года. По версии следствия, мужчина на «Тойоте Альтезе» летел по улице Линейной в направлении к проспекту Ленина со скоростью около 90 км/ч. Неожиданно автомобиль занесло и он врезался в маршрутку № 86. От удара микроавтобус выехал за пределы проезжей части и налетел на бетонное ограждение.

В результате аварии пострадали 11 пассажиров. Пятерым был причинен вред здоровью средней тяжести, еще стольким же — легкий вред здоровью. Тяжелые травмы получил один человек. Им заявлен гражданский иск к виновнику аварии на сумму более 336 тысяч рублей.