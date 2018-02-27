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14:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске под суд пойдет автолюбитель, протаранивший маршрутку с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Челябинске будут судить 34-летнего лихача, по вине которого пострадали 11 пассажиров маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло утром 22 августа 2017 года. По версии следствия, мужчина на «Тойоте Альтезе» летел по улице Линейной в направлении к проспекту Ленина со скоростью около 90 км/ч. Неожиданно автомобиль занесло и он врезался в маршрутку № 86. От удара микроавтобус выехал за пределы проезжей части и налетел на бетонное ограждение.

В результате аварии пострадали 11 пассажиров. Пятерым был причинен вред здоровью средней тяжести, еще стольким же — легкий вред здоровью. Тяжелые травмы получил один человек. Им заявлен гражданский иск к виновнику аварии на сумму более 336 тысяч рублей.

Добавим, после ДТП пострадавшим обещали выплатить страховое возмещение. Сообщалось, что сумма выплаты на одного человека может составить до 2 миллионов рублей.

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