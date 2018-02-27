За экс-сенатора Цыбко в челябинском областном суде снова заступилась мама

Для того чтобы заявить в суде о невиновности сына, Нина Гирко прилетает на процесс в суде апелляционной инстанции второй раз. Его отец, Валерий Цыбко, хоть и является в данном деле лицом заинтересованным, в рассмотрении жалобы своего сына не может участвовать по состоянию здоровья.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская, сегодня в судебных прениях, начавшихся 15-го февраля, должны были выступить адвокаты подсудимого, однако вместо того, чтобы сказать речь, защита Цыбко заявила ряд ходатайств. Одно из них — о возобновлении судебного следствия (якобы у стороны защиты появилось новое доказательство невиновности экс-сенатора, которое они хотели бы приобщить к делу) — суд отклонил. Другое — о предоставлении Константину Цыбко речи прокурора Галины Чеблаковой в письменном виде для ознакомления — судом было удовлетворено.

Читайте также Гособвинение просит накинуть Цыбко еще 5 лет

Адвокаты заявили: так как их подзащитный находится в СИЗО Златоуста, потребуется время, чтобы передать ему для изучения речь гособвинения. Поэтому в деле взята короткая пауза — судебные прения продолжатся в четверг, первого марта.

Напомним, сторона обвинения по делу Цыбко выступала в прениях два дня, 15-го и 16-го февраля. Затем был объявлен перерыв до 27-го февраля (чтобы сторона защиты сумела подготовиться к ответной речи, которой, как уже было сказано, сегодня в суде не прозвучало).

Уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, не согласного с ранее вынесенным приговором Озерского городского суда, поступило в облсуд 29-го сентября прошлого года. Рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора началось 25-го октября 2017-го.

Суд первой инстанции приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима завзяточничество в особо крупном размере. Приговор был оглашен третьего августа 2017 года.