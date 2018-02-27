За экс-сенатора Цыбко в челябинском областном суде снова заступилась мама
В Челябинском областном суде сегодня, 27-го февраля, в защиту сына,
В Челябинском областном суде сегодня, 27-го февраля, в защиту сына,
Для того чтобы заявить в суде о невиновности сына, Нина Гирко прилетает на процесс в суде апелляционной инстанции второй раз. Его отец, Валерий Цыбко, хоть и является в данном деле лицом заинтересованным, в рассмотрении жалобы своего сына не может участвовать по состоянию здоровья.
Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель
Адвокаты заявили: так как их подзащитный находится в СИЗО Златоуста, потребуется время, чтобы передать ему для изучения речь гособвинения. Поэтому в деле взята короткая пауза — судебные прения продолжатся в четверг, первого марта.
Напомним, сторона обвинения по делу Цыбко выступала в прениях два дня, 15-го и 16-го февраля. Затем был объявлен перерыв до 27-го февраля (чтобы сторона защиты сумела подготовиться к ответной речи, которой, как уже было сказано, сегодня в суде не прозвучало).
Уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, не согласного с ранее вынесенным приговором Озерского городского суда, поступило в облсуд 29-го сентября прошлого года. Рассмотрение апелляционной жалобы
Суд первой инстанции приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима завзяточничество в особо крупном размере. Приговор был оглашен третьего августа 2017 года.
Кроме того, суд Озерска лишил Цыбко права работать на госслужбе сроком на три года и назначил ему штраф в размере 70-ти миллионов рублей.
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