Семье погибшего в Ростовской области военнослужащего из Челябинска окажут помощь

Соответствующие поручения дал глава региона Борис Дубровский.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский поручил взять под контроль ход расследования причин гибели 22-летнего военнослужащего из Челябинска своему заместителю Олегу Климову. Вице-губернатор организовал взаимодействие с соответствующими структурами в Ростовской области.
Борис Дубровский также поручил социальному блоку правительства оказать помощь семье погибшего военнослужащего. С родными будут работать психологи.
Как уже сообщало агентство, по предварительным данным, молодой человек был найден повешенным 25 февраля. Мама солдата срочно вылетела в Ростовскую область.
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