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14:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Семье погибшего в Ростовской области военнослужащего из Челябинска окажут помощь

Правительство Челябинской области окажет всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего по призыву Бориса Бабешко, проходившего срочную службу в Ростовской области, и возьмет на контроль ход расследования ЧП.

Соответствующие поручения дал глава региона Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский поручил взять под контроль ход расследования причин гибели 22-летнего военнослужащего из Челябинска своему заместителю Олегу Климову. Вице-губернатор организовал взаимодействие с соответствующими структурами в Ростовской области.

Борис Дубровский также поручил социальному блоку правительства оказать помощь семье погибшего военнослужащего. С родными будут работать психологи.

Как уже сообщало агентство, по предварительным данным, молодой человек был найден повешенным 25 февраля. Мама солдата срочно вылетела в Ростовскую область.

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