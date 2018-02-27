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14:38 (мск), источник: NewsKo

В больницы Прикамья госпитализированы 11 пострадавших на пожаре в Чусовом

Напомним, сегодня ночью в общежитии в Чусовом произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей.

По предварительным данным, причиной пожара в Чусовом могла стать включённая в сеть электроплитка на четвёртом этаже общежития.

Сейчас все жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, который находится в гостинице. Сейчас там находится 52 человека. Специалисты Краевого фонда социальной поддержки снабдили пострадавших продуктовыми наборами и одеждой.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, 7 человек, в том числе двое детей, находятся в городской больнице в Чусовом. Ещё 4 пострадавших эвакуированы в Пермь: двое детей направлены в Краевую детскую клиническую больницу, 2 взрослых — в ожоговый центр городской больницы № 21. С пострадавшими от пожара работают психологи.

Глава Прикамья Максим Решетников дал поручение региональным Министерству здравоохранения и Министерству социального развития оказывать необходимую поддержку пострадавшим. Министерству территориальной безопасности Пермского края поручено организовать профилактическую работу, направленную на информирование жителей региона о мерах пожарной безопасности.

Открывая Совет глав Пермского края 27 февраля в Кунгуре, Максим Решетников выразил соболезнования пострадавшим при пожаре в Чусовом, семьям и родственникам погибших.

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