В больницы Прикамья госпитализированы 11 пострадавших на пожаре в Чусовом

По предварительным данным, причиной пожара в Чусовом могла стать включённая в сеть электроплитка на четвёртом этаже общежития.

Сейчас все жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, который находится в гостинице. Сейчас там находится 52 человека. Специалисты Краевого фонда социальной поддержки снабдили пострадавших продуктовыми наборами и одеждой.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, 7 человек, в том числе двое детей, находятся в городской больнице в Чусовом. Ещё 4 пострадавших эвакуированы в Пермь: двое детей направлены в Краевую детскую клиническую больницу, 2 взрослых — в ожоговый центр городской больницы № 21. С пострадавшими от пожара работают психологи.

Глава Прикамья Максим Решетников дал поручение региональным Министерству здравоохранения и Министерству социального развития оказывать необходимую поддержку пострадавшим. Министерству территориальной безопасности Пермского края поручено организовать профилактическую работу, направленную на информирование жителей региона о мерах пожарной безопасности.