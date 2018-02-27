Две фуры столкнулись на трассе в Башкирии, погибли три человека
Уфа. 27 февраля.
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Уфа. 27 февраля.
«Около двух часов дня на 1284 км автодороги
Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось о двух жертвах и одном пострадавшем.
Движение автотранспорта на данном участке трассы перекрыто, организован объезд.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
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